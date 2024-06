CICLISMO Adam Yates vince il Giro della Svizzera

Adam Yates vince il Giro della Svizzera.

La UAE Emirates ha cannibalizzato la primavera del ciclismo e si propone come candidata principe per far lo stesso anche d'estate. Il Giro della Svizzera, ultima corsa a tappe di avvicinamento al Tour, va ad Adam Yates. Non solo, il britannico che ha conquistato la classifica generale lo ha fatto sul compagno di squadra Joao Almeida preceduto di 22 secondi. E proprio Almeida ha vinto la cronoscalata che ha chiuso la competizione. Doppietta per la Emirates, è stato sempre così negli ultimi 3 giorni. Il portoghese ha sfruttato le sue doti nelle frazioni contro il tempo per chiudere in 33'23'', 8 secondi meglio della maglia gialla. Terzo posto per Mattias Skjelmose, il danese della Lidl Trek vincitore dell'edizione del 2023 prende 20 secondi dalla vetta e si aggrappa anche sul terzo gradino del podio finale. Quarto posto per il giovane statunitense Matthew Riccitello. Il classe 2003 della Israel è la vera e propria sorpresa della settimana ed è facile pensarlo all'alba di una luminosa carriera. Continua il digiuno d'Italia al giro della Svizzera, l'ultimo azzurro ad aggiudicarselo è stato Francesco Casagrande nel lontano 1999.

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: