Addio a Eddie Jordan, il visionario della Formula 1

Il mondo della Formula 1 è in lutto: Eddie Jordan, fondatore dell’omonima squadra che ha scritto pagine importanti nel motorsport tra il 1991 e il 2005, è morto all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. Una vita legata allo sport, quella dell'irlandese, che, dopo aver pensato di fari prete, in adolescenza, cambiò opinione e scelse le quattro ruote. Dapprima lo fece come pilota, gareggiando nel campionato di kart irlandese, dove vinse un titolo, e nella Formula Ford, poi, nel 1979, fondò la Eddie Jordan Racing. In 10 anni passati nelle competizioni minori ottenne due titoli, grazie ad altrettanti futuri fuoriclasse del volante, Johnny Herbert e Jean Alesi.

Nel 1991 cominciò il percorso che l'avrebbe reso una leggenda del mondo motoristico, con il debutto in Formula 1 e il cambio di denominazione in Jordan Gran Prix Racing. A proposito di nomi leggendari, seppur per un solo gran premio, nella propria stagione d'esordio Jordan lanciò nel Mondiale un giovane tedesco di nome Michael Schumacher. Tanti i grandi piloti che si sono alternati al volante della scuderia irlandese, come Rubens Barrichello, Ralf Schumacher, Alex Zanardi e Giancarlo Fisichella, ma le migliori annate si ebbero tra il '98 e il '99. Prima arrivò la doppietta nel Gp del Belgio, grazie al campione del mondo Damon Hill e a Ralf Schumacher, poi il terzo posto nel Mondiale firmato Heinz-Harald Frentzen.

Lasciato il paddock, nonostante le diverse attività imprenditoriali avviate, Jordan non abbandonò mai la propria passione, trascorrendo gli ultimi 15 anni di vita a fare l'opinionista e presentatore televisivo, lo scrittore per un mensile e il podcaster, tutto in ambito motoristico. Nel 2024 l'annuncio della malattia, un cancro piuttosto aggressivo, giovedì 20 marzo quello della morte. Vista la sua storia, facile pensare che domenica, prima del Gran premio di Cina, tutto il paddock della Formula 1 si fermi per ricordare la leggenda irlandese.