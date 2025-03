F1 Addio a Eddie Jordan, il visionario della Formula 1 Il fondatore della Jordan GP si spegne a 76 anni dopo una lunga malattia

Addio a Eddie Jordan, il visionario della Formula 1.

Il mondo della Formula 1 è in lutto: Eddie Jordan, fondatore dell’omonimo team che ha scritto pagine importanti nel motorsport, è morto all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. La notizia è stata comunicata dalla sua famiglia, scuotendo il paddock alla vigilia del GP di Cina.

Jordan, imprenditore irlandese e personaggio carismatico, ha debuttato in F1 nel 1991 con la sua scuderia, lanciando talenti come Michael Schumacher. Nel corso degli anni ha gestito piloti del calibro di Damon Hill, Rubens Barrichello, Eddie Irvine, Giancarlo Fisichella e Heinz-Harald Frentzen. Tra i momenti più iconici della Jordan GP spiccano le quattro vittorie conquistate in 250 Gran Premi, tra cui l’ultima nel 2003 con Fisichella a Interlagos. Il miglior piazzamento finale della squadra fu il terzo posto nel campionato costruttori del 1999.

Nel 2005, Jordan lasciò la Formula 1, vendendo il team, che negli anni si trasformò in Force India e, successivamente, nell’attuale Aston Martin. Lo scorso anno aveva rivelato pubblicamente la sua malattia, esortando gli uomini a sottoporsi a controlli regolari. Con la sua scomparsa, la F1 perde una delle sue figure più carismatiche e influenti.

