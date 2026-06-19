Addio a Igor Protti, indimenticato bomber riminese

Si è spento nella notte a 58 anni Igor Protti, dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon scoperto nel 2025. Nato a Rimini nel settembre del 1967, l'attaccante è stato uno dei simboli di un calcio in cui l'amore della piazza contava più dei soldi, capace di scrivere la storia del campionato italiano vincendo la classifica cannonieri in tre categorie differenti: Serie A nella stagione 1995-96, Serie B nel 2002-03 e Serie C nelle due annate 2000-01 e 2001-02. Ha legato il proprio nome alle maglie di Bari, Lazio, Messina, Napoli e Livorno, lasciando un ricordo indelebile nei tifosi di tutte le piazze in cui ha giocato.

Fino all'ultimo Protti ha dato prova della forza che lo ha sempre contraddistinto, trovando l'energia per accompagnare la figlia all'altare nel giorno del suo matrimonio nonostante le condizioni di salute ormai precarie. È stata la famiglia ad annunciare la sua morte con un post su Instagram, condividendo l'ultimo saluto dell'ex bomber: "Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato. Sperando che sia un arrivederci e non un addio."

“Le ultime volontà che ha voluto lasciarci Igor Protti- dichiara il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad- ne definiscono esattamente la straordinaria caratura di uomo. Un addio che, allo stesso tempo, è un messaggio di gratitudine e speranza rivolto a chi gli è stato vicino e a chi lo ha conosciuto. Partendo da Rimini, le sue leggendarie imprese sui campi da calcio italiani ne hanno certamente rappresentato la parte più visibile. Ma, se questo è possibile, il cuore di Igor è stato molto più grande dei suoi incredibili successi".

"La Figc e il presidente Gabriele Gravina piangono la scomparsa di Igor Protti, ex calciatore e dirigente sportivo morto stanotte all'età di 58 anni". Così in una nota la Federcalcio: "Tra gli attaccanti più forti e prolifici degli anni Novanta, era soprannominato lo 'Zar' per la leadership e il carisma che mostrava in campo" ricorda la Figc.









