Addio a Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano

Si è spento a 92 anni Nicola Pietrangeli, uno dei più grandi tennisti italiani di sempre. Primo azzurro a vincere un torneo del Grande Slam grazie ai trionfi al Roland Garros nel 1959 e 1960, deteneva anche il record mondiale di vittorie e presenze in Coppa Davis. Da capitano non giocatore guidò l’Italia alla storica conquista della Davis del 1976. Inserito nella International Tennis Hall of Fame, Pietrangeli ha lasciato un segno indelebile nella storia dello sport italiano.

