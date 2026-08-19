LUTTO Addio a Varenne, il mito del trotto Una carriera straordinaria, tra vittorie, record e imprese rimaste nella storia del trotto

Varenne è stato molto più di un campione: è diventato una vera leggenda dell’ippica mondiale. Nato nel 1995, il cavallo italiano ha costruito una carriera straordinaria, conquistando il pubblico con vittorie prestigiose e prestazioni rimaste nella memoria. La sua grandezza non era soltanto nella velocità, ma anche nella capacità di imporsi in ogni tipo di competizione. In pista mostrava carattere, potenza e una continuità che lo hanno reso unico. Varenne ha chiuso la carriera nel 2002 con 62 vittorie in 73 corse e oltre 6 milioni di euro di premi. Ci sono campioni che vincono e altri che diventano miti. Varenne appartiene alla seconda categoria. Il suo nome evoca emozioni, ricordi e immagini che vanno oltre l’ippica. Per tanti appassionati è stato “Il Capitano”, un cavallo capace di creare un legame speciale con il pubblico e di trasformare ogni sua apparizione in un evento. Varenne non è stato soltanto un fenomeno della pista: è diventato un simbolo, un personaggio, una leggenda. E proprio per questo, il suo ricordo continuerà a vivere anche lontano dagli ippodromi.

Addio Capitano. Il mito resta.



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