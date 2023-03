ATLETICA Agli Europei è il giorno delle prime medaglie

Agli Europei è il giorno delle prime medaglie.

L'Europeo di Instabul dedica la prima giornata di gare interamente alle qualificazioni. Nei 3000 donne sia Nadia Battocletti che Ludovica Cavalli si confermano tra le possibili protagoniste: la trentina è seconda nella seconda batteria (8’59”65) alle spalle della tedesca Klein, la genovese quarta nella prima, in controllo (8’54”40). Nulla da fare per Micol Majori: nona nella sua prova. Bene Zane Weir nel peso, l'italosudafricano si qualifica con 21,46 eguagliando lo stagionale. Bene anche Leo Fabbri, tra le donne 19,18 dell'olandese Schilder.

Nei 1500 avanzano i primi tre e i tre migliori tempi: l’Italia ne mette due. Pietro Arese vince la propria batteria in 3'43''97. Terzo nella sua è Ossama Meslek con decisivo spunto finale e chiusura in 3'41''34. Va fuori Federico Riva. Nei 400 promossa alle semifinali Alice Mangione, 52'99, saltano Raphaela Lukudo e Anna Polinari. Finiscono presto gli Europei di Vladimir Aceti, escluso nelle batterie dei 400 con 46”80. Nei 60 femminili approdano in semifinale Irene Siragusa e Anna Bongiorni, non Gloria Hooper, fresca vincitrice del titolo italiano della specialità. La senese, quarta nella propria batteria in 7”35 ha accesso diretto. La pisana, sesta nella propria in 7”36 ripescata.

