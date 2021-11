PESISTICA Agli Italiani Assoluti del Multieventi brillano Reyes, Imperio e Ficco I due nazionali - a breve impegnati ai Mondiali - registrano le migliori prestazioni della rassegna, il campione olimpico juniores realizza tre record italiani giovanili.

120 atleti per 20 titoli da assegnare, per decretare i 10 campioni e le 10 campionesse della penisola. Agli Italiani Assoluti di pesistica olimpica – per la prima volta di scena a San Marino, al Multieventi – non sono mancati i risultati di rilievo. Se si esclude il bronzo olimpico Antonino Pizzolato – ritiratosi all'ultimo per scelta tecnica – gli azzurri più attesi non hanno tradito le aspettative. Le migliori prestazioni sono dell'italo-cubano Oscar Reyes e di Giulia Imperio, vincitori nelle rispettive categorie (-81 kg e -49 kg) e al pari di Pizzolato prossimi alla partenza per i Mondiali di Tashkent, in Uzbekistan. Reyes ha sfoderato uno slancio a 200 kg, mentre Imperio ha sollevato 85 kg nello strappo. Degno di nota anche l'astro nascente – nonché campione olimpico juniores – Cristiano Ficco, che ha vinto la categoria -89 kg realizzando i nuovi record italiani juniores nello strappo (160 kg) nello slancio (202 kg) e nel totale (364 kg).

Nel video lo slancio a 200 kg di Reyes e le prove da record di Ficco.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: