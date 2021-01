OLIMPIADI Agnes Keleti compie 100 anni, è la ginnasta olimpionica più longeva al mondo 10 medaglie nella ginnastica tra Helsinki 1952 e Melbourne 1956, tra cui 5 d'oro.

C'è una storia dentro una storia nella vita di Agnes Keleti. Una storia che racconta tanto di sport e tantissima di coraggio e resilienza. La ginnasta olimpionica più longeva al mondo oggi compie 100 anni. Una vita, sportiva, fatta di medaglie, 10 tra Helsinki e Melbourne. Cinque della quali d'oro, di cui 4 nella stessa Olimpiade nel 1956.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



Una vita sportiva che nasce con la passione per la ginnastica a 4 anni, che continuerà dopo la Seconda Guerra Mondiale, durante la quale Agnes Keleti sopravvive all'Olocausto perdendo parte della famiglia Auschwitz insieme ad altri 550.000 ebrei ungheresi. Nella vita di questa straordinaria atleta, anche un po' d'Italia con i mondiali di Roma nel 1954, che hanno diviso le due grandi Olimpiadi della carriera della ginnasta ungherese. Un mondiale fatto di altre tre medaglie, una per colore. “100 anni sembrano davvero solo 60 per me. Amo vivere e desidero la salute ed eccola!” ha detto la più longeva campionessa olimpica della storia.

Nel video le immagini rigorosamente in bianco e nero di Agnes Keleti

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});







I più letti della settimana: