AI Giochi del Mediterraneo assegnate le medaglie nel Tennis Tavolo e nel Karate

Lo sloveno Deni Kozul vince la medaglia d'oro nel tennis tavolo battendo nel singolare il portoghese Ferreiro. 3-2 il finale di una partita tiratissima punto a punto con Kozul efficace nel primo gioco 11-9. Arriva la reazione di Ferreiro nel secondo 11-7. Il terzo è una battaglia infinita con Kozul capace di prevalere per 15-13. Una mazzata psicologica notevole, ma Ferreiro non si arrende e risponde nuovamente portandosi sul 2-2 con il 13-11. Il decisivo è il quinto e ultimo gioco con Kozul padrone del tavolo, lo sloveno si impone per 11-8 e si aggiudica la medaglia d'oro. Naturalmente il singolare tra Kozul e Ferreiro è stato solo l'ultimo atto, in precedenza gli altri match singolari e doppi tra Slovenia e Portogallo con partite sempre molto equilibrate. Una finale molto apprezzata dal pubblico per l'ottimo gioco espresso e che ha premiato la Slovenia. Diverse le categorie premiate nel Karate. Nella categoria - 68 kg femminile finalissima tra l'egiziana Abdelaziz e l'italiana Silvia Semeraro. L'azzurra nonostante un ottimo combattimento si è dovuta arrendere, ed accontentare del secondo posto. Bronzo per Marocco e Turchia. Egitto pigliatutto in questa disciplina. Negli uomini categoria - 84 kg grande match tra l'egiziano Badawy e il serbo Brezancic. Anche in questo caso a prevalere è l'Egitto. Bronzo per Croazia e Turchia. Tornando alle donne finale nella categoria +68kg finale avvincente tra la montenegrina Milena Jovanovic e la greca Kydonaki. E' proprio quest'ultima ad aggiudicarsi la finalissima. Ora per la Grecia, argento per Montenegro, bronzo per Turchia e Tunisia. Uomini + 84 kg finale mozzafiato tra il croato Kvesic e l'algerino Daikhi. È la Croazia a vincere l'oro, Algeria seconda. Bronzo condiviso Bosnia e Marocco.