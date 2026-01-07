AIPS: gli Atleti dell'Anno sono Duplantis e Bonmatì

Armand “Mondo” Duplantis e Aitana Bonmatí sono i re e la regina dello sport mondiale 2025 secondo l’AIPS. L’Associazione Internazionale della Stampa Sportiva ha incoronato gli atleti dell'anno. A votare sono stati 836 giornalisti di 121 Paesi, tra cui San Marino: un record assoluto per il tradizionale sondaggio di fine anno. Non c’è stata partita nel premio maschile. Duplantis ha chiuso la votazione con ben 1182 punti. Nel 2025 lo svedese è diventato il primo saltatore con l’asta dell’era moderna a rimanere imbattuto indoor e outdoor per due anni consecutivi. Ma soprattutto ha riscritto più volte i limiti della disciplina: quattro record del mondo in una sola stagione tra cui lo straordinario 6,30 m a Tokyo, misura con cui ha conquistato il terzo titolo mondiale consecutivo. Alle sue spalle, secondo posto per il tennista spagnolo Carlos Alcaraz e terzo per il Pallone d'Oro Ousmane Dembèlè, protagonista di una stagione da favola con il Paris Saint-Germain.

Per la prima volta, invece, il premio femminile parla spagnolo. Aitana Bonmatí ha dominato la votazione con 824 punti, coronando anni di eccellenza assoluta. La centrocampista del Barcellona, nel 2025, ha messo in bacheca il Pallone d'Oro e il FIFA The Best – proprio come Dembèlè – trascinando sia il club blaugrana che la nazionale spagnola. Al momento Bonmatì è ferma per la frattura al perone rimediata in allenamento, che la costringerà ai box per i primi mesi del nuovo anno. Piazza d'onore per l'atleta keniana Beatrice Chebet, oro ai Mondiali di Tokyo nei 5000 e nei 10000 metri oltre al record del mondo – sempre nei 5000 - fatto segnare ad Eugene. Sul gradino più basso del podio la n.1 del ranking WTA, la tennista bielorussa Aryna Sabalenka. Nelle due classifiche finali ci sono due italiani in top ten: Jannik Sinner è ottavo nel maschile, Federica Brignone nona nel femminile.







