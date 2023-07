TOUR DE FRANCE Al belga Philipsen la terza tappa

Jasper Philipsen ha vinto in volata la terza tappa del Tour de France 2023: pilotato alla perfezione da Mathieu Van der Poel, il belga della Alpecin Deceuninck ha vinto prima il testa a testa con Wout Van Aert, poi battuto nell'ordine Phil Bauhaus e Caleb Ewan.Miglior italiano Luca Mozzato, dodicesimo. Adam Yates resta in maglia gialla con 6 secondi su Pogacar e Simon Yates. Domani quarta tappa, pianeggiante, e altra occasione per i velocisti.

