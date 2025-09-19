TV LIVE ·
Al Memorial Turci esultano Gatti e Loffredo

L'organizzazione della Classica per Esordienti è della Fiumicinese

di Roberto Chiesa
19 set 2025

La classica per Esordienti di fine estate ritorna sulle strade del Rubicone. E' il Memorial Francesco Turci, giunto all'edizione numero 36, che prevede due prove una per i ragazzi di primo e una per quelli di secondo anno. Tra i più giovani corsa bloccata e gruppo compatto per tutto il percorso con il solo tentativo di attacco di Giulio De Angeli. Ma più che a una fuga vera e propria si è trattato di un allungo con il gruppo che di fatto non ha mai perso contatto col battistrada. L'arrivo in volata ha premiato Diego Loffredo della Potentia Rinascita davanti a Flavio Mattoscio del Velo Club Cattolica e Alberto Bellagamba della Cotignolese.  Decisamente più vivace la prova riservata agli Esordienti di secondo anno. I classe 211 si sono dati battaglia fin dai primi km del tracciato con Andrea Ferretti del Velo Club Cattolica subito combattivo e in fuga, raggiunto poi dal compagno di squadra Thomas Urbinati e Manuel Beoni della Monte Carlo Ciclismo. Il gruppo ha fatto più volte l'elastico, poi l'attacco decisivo al penultimo giro con il quartetto Gatti-Sartoni-Cancellieri e Beoni. Il vantaggio supera il minuto e 30 e quando tocca i due è chiaro che il poker di battistrada si giocherà il successo. Ed è Thomas Gatti della Madignanese ad avere ragione della concorrenza. Sul podio con lui Edoardo Sartoni della Forti e Liberi e Manuel Beoni della Monte Carlo Ciclismo.




