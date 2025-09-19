CICLISMO Al Memorial Turci esultano Gatti e Loffredo L'organizzazione della Classica per Esordienti è della Fiumicinese

La classica per Esordienti di fine estate ritorna sulle strade del Rubicone. E' il Memorial Francesco Turci, giunto all'edizione numero 36, che prevede due prove una per i ragazzi di primo e una per quelli di secondo anno. Tra i più giovani corsa bloccata e gruppo compatto per tutto il percorso con il solo tentativo di attacco di Giulio De Angeli. Ma più che a una fuga vera e propria si è trattato di un allungo con il gruppo che di fatto non ha mai perso contatto col battistrada. L'arrivo in volata ha premiato Diego Loffredo della Potentia Rinascita davanti a Flavio Mattoscio del Velo Club Cattolica e Alberto Bellagamba della Cotignolese. Decisamente più vivace la prova riservata agli Esordienti di secondo anno. I classe 211 si sono dati battaglia fin dai primi km del tracciato con Andrea Ferretti del Velo Club Cattolica subito combattivo e in fuga, raggiunto poi dal compagno di squadra Thomas Urbinati e Manuel Beoni della Monte Carlo Ciclismo. Il gruppo ha fatto più volte l'elastico, poi l'attacco decisivo al penultimo giro con il quartetto Gatti-Sartoni-Cancellieri e Beoni. Il vantaggio supera il minuto e 30 e quando tocca i due è chiaro che il poker di battistrada si giocherà il successo. Ed è Thomas Gatti della Madignanese ad avere ragione della concorrenza. Sul podio con lui Edoardo Sartoni della Forti e Liberi e Manuel Beoni della Monte Carlo Ciclismo.

