Al mondiale di beach volley di Amburgo l'Italia va avanti. Fuori le brasiliane

Agatha e Duda sono fuori dal torneo: le due brasiliane, prime del ranking, sono state battute in tre set dalle russe Makroguzova e Kholomina 22-20, 18-21, 22-20. Risultato a sorpresa per le favorite del torneo, alla luce anche della la vittoria di ieri in due set nella partita con le statunitensi Sweat/Walsh Jennings. Nonostante la buona prova delle americane il risultato non è mai stato in bilico e le carioca sembravano essere avviate alla vittoria finale. Per gli italiani è stata invece una giornata positiva: i vicecampioni olimpici Daniele Lupo e Paolo Nicolai,che hanno ottenuto ieri il primo posto nel loro girone nella partita con i brasiliani Andre e Giorgio, hanno vinto il match delle 11 contro gli iraniani Vakili e Salemi in tre set 21-16, 16-21 e 15-7. Passano il turno anche Enrico Rossi e Adrian Carambula, che hanno chiuso 2-0 in mezz’ora la pratica contro gli svizzeri Heidrich-Gerson. Unica nota stonata la sconfitta allo spareggio tra le terze classificate di Alex Ranghieri e Marco Caminati, battuti dai tedeschi Philipp Arne Bergmann e Yannick Harms.