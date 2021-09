PARALIMPIADI Al Parlamento Europeo standing ovation per Bebe Vio La schermitrice azzurra, oro e argento a Tokyo, omaggiata con un lungo applauso durante la visita all'istituzione UE.

Il Parlamento Europeo celebra l'ennesima grande impresa di Bebe Vio, che ad aprile ha seriamente rischiato di morire per un'infezione da stafilococco e pochi mesi dopo ha vinto un oro e un argento nel fioretto alle Paralimpiadi di Tokyo. Invitata a Strasburgo in occasione della sessione plenaria, la fuoriclasse della scherma azzurra è stata accolta con un lungo applauso dai componenti dell'istituzione UE. "Bebe ha superato tanto nonostante la sua giovane età - ha detto nel suo discorso la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen - La sua storia è un contrasto delle avversità. Ce l’ha fatta attraverso il talento, la tenacia. Il suo è un atteggiamento positivo, è una paladina dei valori in cui crede e ha raggiunto i suoi risultati applicando il suo credo. Se sembra impossibile allora può essere fatto. Prendiamo Bebe come esempio di ispirazione, questa è l’anima dell’Europa e del suo futuro”.

