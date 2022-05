Al Prefontaine Classic cadono tanti primati stagionali

La tappa americana della Diamond League regala spettacolo e una manciata di best relativi all'anno 2022. A cominciare dai 400 ostacoli domati in modo sontuoso dal brasiliano Alison Dos Santos che li corre in 47''23. Al Prefontaine Classic è festa per Yaroslava Hamuchikh, adottata dal pubblico come tutti gli atleti ucraini e vincitrice della gara di salto in alto con la misura di 2,03 (miglior misura dell'anno). In gara anche l'azzurra Vallortigara che ha saltato 1,90. Come era facile aspettarsi Armand Duplantis illumina la scena nell'asta: 5,91 in scioltezza, poi niente da fare all'attacco dei 6,07. Cade il record della Diamond League nei 400 metri sotto i colpi di uno scatenato Michael Norman: capolavoro dello statunitense in 43''60. Da un'impresa all'altra, ecco Ryan Crouser che lancia il peso a 23,06 (best dell'anno) in una gara con due azzurri Weir e Ponzio, rispettivamente quinto e sesto con 20,92 e 20,87. Elaine Thompson Herah non ha avversarie nei 100 donne. La regina di Tokyo vola in 10''79, mentre tra gli uomini la stessa gara è per Trayvon Brommel 9''93 nell'ennesimo contesto di assenza per Marcel Jacobs, ancora alle prese con qualche problema fisico da risolvere. E così, la scena la prende Gaia Sabbatini, decima ad Hayward Field nei 1.500, ma timbrando in 4'01''93 il miglior crono italiano di specialità dall'ormai paleolitico 1982.