TENNIS Al San Marino Junior Open definiti gli abbinamenti delle semifinali

Nel tabellone singolare maschile la prima semifinale vedrà sfidarsi Tommaso Pedretti e Matteo Sabbatini. La prima testa di serie del torneo ha superato Leonardo Leti Messina per 6-3, 2-6, 6-0; Sabbatini, invece, passa il turno imponendosi su Edoardo Casale con un doppio 6-3. La seconda semifinale vedrà in campo Christian Pizzolante, che ha superato il turno contro Carlo Paci, costretto al ritiro per infortunio al terzo set (6-3, 6-7⁴, 1-5), e Mattia Logrippo, vincitore in tre set su Lorenzo Elia (4-6, 6-3, 6-0). Nel tabellone femminile, la prima semifinale vedrà sfidarsi Sveva Fumagalli e Ludovica Casalino. La prima ha eliminato la siciliana Altea Cieno per 6-4, 6-1; la seconda, numero 6 del torneo, si è imposta sulla testa di serie numero 2 Vasilisa Dorina con il risultato di 7-5, 3-6, 6-3. Nell’altra semifinale si affronteranno Ylenia Zocco, che ha battuto per 6-2, 6-4 Viola Cossari, e la britannica Liv Zingg, che ha eliminato con un doppio 6-1 la terza testa di serie Francesca Galli. Nella tabellone di doppio si fermano ai quarti le sammarinesi Silvia Alletti e Serena Pellandra, che hanno hanno dovuto cedere alla quarta forza del torneo, le italiane Sofia Cadar e Ludovica Casalino (6-4, 6-3).

