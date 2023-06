CICLISMO Al via domani il Tour de France 2023 Solo 7 italiani in gara, mai cosi pochi dal 1986

Al via domani il Tour de France 2023.

Comincerà domani da Bilbao, in Spagna, l'edizione numero 110 del Tour de France. Al via ci saranno 176 corridori che indosseranno i colori di 22 squadre. I protagonisti più attesi delle 21 tappe del Tour de France, saranno i due grandi avversari della scorsa stagione, il danese Vingegaard e lo sloveno Pogacar. Il vincitore della scorsa edizione potrà contare sul sostegno di una super squadra con corridori come Van Aert, Laporte, Kelderman e Sepp Kuss che saranno qualcosa in più di semplici gregari. Pogacar invece, cercherà di riprendersi il titolo dopo le vittorie conquistate nel 2020 e nel 2021 ed avrà l'appoggio di un corridore del calibro di Adam Yates, Saranno invece solo 7 gli italiani in gara, mai così pochi dal 1986. Il più atteso è senza dubbio Giulio Ciccone. Il corridore abruzzese che nel 2019 indossò la maglia gialla per 2 giorni, dopo essere stato costretto a saltare il Giro d'Italia per la positività al Covid ha mostrato un ottimo stato di forma al Giro del Delfinato, vincendo l'ottava e ultima tappa. Oltre a Ciccone, anche altri corridori azzurri puntano ad essere protagonisti. A cominciare da Alberto Bettiol che oltre al ruolo di sostegno al suo capitano, l'ecuadoriano Carapaz, cercherà di inserirsi nelle fughe giuste per ottenere un successo di tappa. Attesa anche per Trentin, gregario di lusso di Pogacar, cosi come Gianni Moscon e Daniel Oss, come sempre compagno di squadra di Peter Sagan. Domani la prima tappa, 82 chilometri con partenza e arrivo a Bilbao. Il Tour de France si concluderà il 23 luglio con la consueta passerella finale sui Champs Elysees.

