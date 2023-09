VELA Al via domani la 37esima edizione dell'America's Cup

Al via domani la 37esima edizione dell'America's Cup.

Prenderà il via domani la 37esima edizione dell’America’s Cup. Nelle acque di Barcellona si comincia con lo svolgimento delle prime regate preliminari. Un cammino lunghissimo verso l’epilogo più atteso, ovvero la consegna dell’ambitissima “brocca” all’equipaggio vincente, che potrà sollevarla solo nell’ottobre del 2024. Sei le barche in gara, a cominciare dai detentori di Team New Zealand, Ineos Britannia, Alinghi, American Magic, K Challenge e naturalmente Luna Rossa. Il programma del prossimo week-end prevede otto regate “di flotta”. Le prime due della classifica generale si sfideranno in quello che è l’essenza della Coppa America, il match race, ovvero il classico “uno contro uno”: l'imbarcazione vincente si aggiudicherà il trofeo del primo appuntamento preliminare.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: