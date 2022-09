Al via i mondiali di Trap

Al via oggi, per i tiratori biancazzurri, i Mondiali di tiro a volo a Osijeck, in Croazia. Sono quattro i titani convocati dal commissario tecnico Luca Di Mari: Alessandra Perilli e Martina Tonini nel trap femminile, Gian Marco Berti e Manuel Mancini nella gara maschile. Le cinque serie di qualificazione saranno spalmate in tre giorni, con la giornata di mercoledì che ha in programma anche le fasi finali. Giovedì, invece, sarà la volta del mixed team, con qualificazioni al mattino e finale al pomeriggio. Come nell’appuntamento europeo di un mese fa, la prova iridata metterà in palio il pass olimpico per Parigi 2024 ai migliori quattro della finale.