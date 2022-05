Al via il 105° Giro d'Italia

Al via oggi il 105° Giro d’Italia che partirà con la Budapest-Visegrád di 195 km e si concluderà il 29 maggio nella splendida cornice dell'Arena di Verona. 176 i corridori che si daranno battaglia lungo l'arco delle 21 tappe con grandi nomi sia per quanto riguarda i favoriti per la classifica finale sia per quanto riguarda cacciatori di tappe e velocisti.

Sono tre, tra i corridori al via domani da Budapest, i corridori che in passato hanno conquistato il Trofeo Senza Fine. Si tratta di Vincenzo Nibali (vincitore della Corsa Rosa nel 2013 e nel 2016), Tom Dumoulin (2017) e Richard Carapaz (2019). Grande attesa per l'olandese Mathieu Van der Poel che farà il suo esordio nella Corsa Rosa. Il vincitore del Giro delle Fiandre 2022, sul podio anche alla Milano-Sanremo di quest'anno, sarà uno dei nomi più importanti al via di Budapest.