CICLISMO Al via il Giro di Portogallo Nell'uragano dell'inchiesta giudiziaria per doping

Al via il Giro di Portogallo.

E' partita la Volta a Portugal ma non senza polemiche. Dopo il recente terremoto che ha travolto tutto il ciclismo portoghese a seguito delle inchieste giudiziarie per doping inserite all'interno dell'operzione denominata “prova limpa”, anche il direttore Joaquim Gomes ha ammesso che la 83esima edizione del giro rischiava di saltare. Sacche di sangue, anabolizzanti e broncodilatatori, sono solo alcune delle prove schiaccianti sequestrate all'interno della squadra W52/fc Porto su segnalazione dell'autorità antidoping, che ha sospeso 8 atleti e due tecnici. Intanto il prologo della 5,4 km valido come prova di apertura di Lisbona se l'è aggiudicato il portoghese Rafael Reis della Glassdrive. A lui è andata la prima maglia di leader della classifica generale. Sul secondo gradino del podio è salito il compagno di squadra Mauricio Moreira e alle sue spalle l'inglese Oliver Rees della Trinity racing.

