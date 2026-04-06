Al via il Masters 1000 di Monte-Carlo: Sinner può tornare n.1 del ranking

La stagione tennistica sulla terra rossa prende ufficialmente il via con il prestigioso Masters 1000 di Monte-Carlo, primo grande appuntamento europeo su questa superficie. Fino al 12 aprile, il Principato diventerà il centro del tennis mondiale, con tutti i riflettori puntati sulla sfida a distanza tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, protagonisti della corsa al numero 1 del ranking ATP. Il torneo monegasco rappresenta un crocevia fondamentale, soprattutto per Sinner. L’azzurro, reduce dal Sunshine Double tra Indian Wells e Miami, ha l'opportunità concreta di tornare in vetta al ranking mondiale. Per riuscirci, dovrà vincere il torneo oppure sperare in risultati favorevoli da parte di Alcaraz, attuale leader e campione in carica. Lo spagnolo, infatti, difende il titolo conquistato lo scorso anno contro Lorenzo Musetti e si presenta con la pressione di dover confermare una straordinaria stagione sulla terra rossa, che nel 2025 lo aveva visto trionfare anche a Roma e al Roland Garros.

Sinner debutterà al secondo turno contro il francese Humbert, mercoledì 8 aprile Nei giorni precedenti in campo gli altri tennisti italiani. Il Masters 1000 di Monte-Carlo è uno dei tornei più iconici del circuito. Il record di titoli appartiene a Rafael Nadal con ben 11 successi, oltre al primato di 73 vittorie complessive. Curiosità: l’ultimo italiano a trionfare è stato Fabio Fognini nel 2019.

