CICLISMO Al via la Coppi e Bartali: tra i big Nibali, Thomas e Van der Poel E' partita la prima frazione della Settimana Internazionale Coppi e Bartali che vivrà il suo clou giovedì con la tappa di San Marino. Caccia al vincitore dell'edizione 2021 Vingegaard: 24 le squadre in gara per le cinque tappe in programma.

Nel fitto calendario di impegni per il ciclismo, non può mancare – a marzo – il consueto appuntamento con la Settimana Internazionale Coppi e Bartali organizzata dalla G.S. Emilia. E' partita - dalla prima tappa con partenza e arrivo a Riccione e passaggio “inedito” nella Valconca - la caccia a Jonas Vingegaard, vincitore dell'edizione 2021. Il danese - secondo all'ultimo Tour de France - è la dimostrazione più lampante di una corsa che crea il giusto mix tra i corridori esperti e i giovanissimi talenti, pronti per il grande salto. Sono 24 le squadre che si contenderanno la Settimana dedicata ai due grandi miti del ciclismo: tra i big più attesi ci sono lo “Squalo” Vincenzo Nibali – 2 Giri, 1 Tour e 1 Vuelta nel palmares – Geraint Thomas e il fuoriclasse olandese Mathieu Van der Poel.

Cinque le tappe in programma, il clou nella giornata di giovedì con i 147km di San Marino. Dopo un primo sconfinamento tra Mercatino Conca, Villagrande e Verucchio, la carovana affronterà un circuito – da ripetere per 4 volte – interamente in Repubblica con due salite impegnative a Chiesanuova e in prossimità dell'arrivo allo Stradone. Le altre frazioni si corrono invece a Riccione – come detto – a Longiano e le ultime due nella Toscana “bartaliana”, a Montecatini e a Cantagrillo per il gran finale.

