Al via la decima tappa del Tour de France. Pogacar in maglia gialla.

La decima tappa del Tour de France promette grande spettacolo, con lo sloveno Tadei Pogacar in maglia gialla. Dopo il giorno di riposo, parte la seconda settimana della Grande Boucle e arrivano le Alpi per una frazione di 148 km con 4 gpm. In totale saranno 21 le tappe, con il tradizionale finale sui Campi Elisi, previsto per domenica 24 luglio. I corridori affronteranno le Alpi e i Pirenei e nell'ultima giornata è in programma la seconda cronometro a Rocamadour che deciderà la classifica finale. Registrato il quarto ritiro per Covid, dopo i 165 test risultati e risultati tutti negativi e alla vigilia del riposo. A lasciare la corsa stavolta è Luke Durbridge, l'australiano della BixeEchange. Pogacar, vincitore degli ultimi due Tour de France, ha conquistato la gialla al termine della sesta tappa, bissando poi il successo il giorno successivo a La Planche des Belles Filles. La nona frazione ha visto salire sul podio il lussemburghese Bob Jungles, mentre nella generale Pogacar ha 39'' di vantaggio su Vingegard.

