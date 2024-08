CICLISMO Al via la Vuelta: partenza da Lisbona, arrivo a Madrid Partirà dal Portogallo, più precisamente da Lisbona, la 79^ edizione della Vuelta di Spagna. Arrivo il prossimo 8 settembre nella capitale Madrid: 9 arrivi in salita, solo cinque occasioni per i velocisti.

Al via la Vuelta: partenza da Lisbona, arrivo a Madrid.

Una cronometro in Portogallo per dare il via alla Vuelta n.79. Dopo Giro d'Italia e Tour de France, si completa il programma dei grandi giri del ciclismo con la corsa a tappe in Spagna. Che, come detto, partirà sabato 17 agosto da Lisbona: 12km e arrivo a Oeiras. Saranno 3 le frazioni che si correranno oltre confine: la crono iniziale poi due di collina, con traguardi a Ourem e Castelo Branco. La prima in Spagna è anche la prima tappa di Montagna: si scalano i 1500 metri del Pico Villuercas. In totale saranno 9 gli arrivi in salita: la vetta più elevata quella del Cuitu Negru, a più di 1800 metri, che torna alla Vuelta 12 anni dopo l'ultima volta. Uno stage che potrebbe riscrivere la classifica, sicuramente il 3 settembre: nella sedicesima tappa, subito dopo il secondo e ultimo giorno di riposo, pendenze ripidissime per giungere al Lagos de Covadonga. Vuelta che si deciderà, con ogni probabilità, alla frazione numero 20, la penultima: da Villarcayo al Picon Blanco. Il giorno dopo, domenica 8 settembre, la gran chiusura nella capitale Madrid con un'altra cronometro. Non c'è Pogacar ma il Team Emirates parte comunque per vincere con Yates e Almeida – e proverà a completare il tris dopo Giro e Tour – ma occhio anche a Sepp Kuss che vorrà difendere il titolo conquistato nel 2023. Senza Vingegaard ed Evenepoel – tra gli altri - partirà con i favori del pronostico Primoz Roglic a caccia della quarta Vuelta. Lo sloveno però è in recupero dall'infortunio subito in Francia.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: