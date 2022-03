Al via le Paralimpiadi Invernali: Bertagnolli portabandiera dell'Italia Come annunciato alla vigilia non ci sono gli atleti di Russia e Bielorussia.

Al via le Paralimpiadi Invernali: Bertagnolli portabandiera dell'Italia.

Cominciano ufficialmente le Paralimpiadi Invernali di Pechino, in programma da oggi al 13 marzo. La cerimonia di apertura è iniziata alle 13, le 20 locali, nello Stadio Nazionale della capitale cinese, il cosiddetto Nido d'Uccello: per l'Italia, presente con 32 atleti in 4 delle 6 discipline previste, il portabandiera è lo sciatore ipovedente Giacomo Bertagnolli, che a Pyeongchang 2018 portò a casa 4 medaglie, con due ori in slalom gigante e slalom speciale. Come ufficializzato ieri, sono stati eslcusi gli atleti russi e bielorussi, ai quali era stato inizialmente concesso di partecipare come neutrali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: