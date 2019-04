Alaphilippe padrone della Freccia Vallone

Julian Alaphilippe ha vinto per il secondo anno consecutivo la Freccia Vallone. Il francese ha battuto di mezza ruota il danese Fuglsang e il livornese Diego Ulissi ottimo terzo. Si è riproposto lo stesso duello dell'Amstel Gold Race dove Alaphilippe aveva accusato proprio il compagno di fuga di non aver tirato. Sul terribile muro finale che ha pendenze anche del 26 per cento, è Fuglsang a provare per primo l'allungo. Alaphilippe ricuce il distacco e parte praticamente una volata a due. Alaphilippe vince per mezza ruota, poi si sdraia a terra stremato e rende onore all'avversario. Chiude il podio Diego Ulissi, terzo davanti a Lambrecht e Schachmann. Nella top 10 c'è anche un altro italiano, Enrico Gasparotto, decimo davanti a Valverde.