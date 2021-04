Alaphilippe vince la Freccia Vallone

La Freccia Vallone è di Julian Alaphilippe. Il francese fa sua la grande classica del nord, corsa con la quale ha un feeling particolare essendo al terzo successo. Preceduto in un finale entusiasmante sul muro lo sloveno Roglic e l'eterno spagnolo Valverde. La gara, vivace fin dai primi chilometri è stata caratterizzata da una fuga iniziale di un gruppetto di corridori che comprendeva anche gli italiani Rosa e Velasco. I fuggitivi arrivano ad un vantaggio intorno ai 5 minuti, via via poi limato dalle grandi manovre dei favoriti. I battistrada si arrendono a 25 km dall'arrivo, tutti tranne Lammertink ripreso poco prima del muro. A 500 metri dall'arrivo scatta Roglic, lo sloveno pare avere il passo giusto per prendersi la corsa, ma la pendenza tra il 10 e il 19 nasconde insidie e sorprese.









Alaphilippe e Valverde gli prendono la ruota, poi il campione del mondo in carica completa la rimonta e fa tris su un traguardo che ha tagliato per primo anche nelle edizioni 2018 e 2019. Male gli italiani all'arrivo, Sbaragli venticinquesimo, è il primo azzurro. Prima della partenza si è registrato il ritiro della UAE Emirates per la positività al covid riscontrata di Diego Ulissi e un membro del personale. I due, che non hanno accusato alcun sintomo, si erano sottoposti a tampone risultato negativo prima della partenza e all'arrivo in Belgio. La sorpresa nel pregara che ha fatto scattare le misure previste dal protocollo.