Alcaraz ancora campione a Madrid: Struff ko.

A Madrid è lotta serrata tra la favola del carneade e la conferma del fenomeno e alla fine, come quasi sempre sulla terra battuta, la spunta Carlos Alcaraz. Per il secondo anno di fila, il n°2 del mondo fa doppietta con Barcellona superando in tre set il sorprendente Jan-Lennard Struff, 65° del ranking e primo lucky looser della storia ad andare in finale in un Masters 1000. Il tedesco sbatte contro un Alcaraz granitico, al 10° torneo vinto e unico, insieme a Nadal tra '13 e '14, a confermarsi campione dell'ATP di Madrid. Il suo 2023 parla di un record di 29-2, che sulla terra battuta è di 19-1: tanto basta per vederlo come uomo da battere sia a Roma – dove debutterà quest'anno – che al Roland Garros.

Pronti, via e Alcaraz strappa subito il servizio, Struff ricambia in fretta il favore con un mix di aggressività e serve&volley ma non toglie le redini del gioco allo spagnolo: altro break e mani sul volante fino al 6-4, chiuso con un gioco magico nel quale rimonta da 0-40. Struff però non si squaglia, anzi nel secondo le sue incursioni a rete gli valgono un immediato 0-3, che amministra senza tentennamenti per il 3-6 del pari. Nella bella, la chiave di volta è il terzo: dopo un turno di battuta perfetto, Struff la porta ai vantaggio e ha pure una palla break, Alcaraz però la riprende e da lì in poi allunga fino al 4-1, prologo del 6-3 che gli vale il titolo.

