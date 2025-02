Alcaraz e Berrettini cadono a Doha, niente semifinali

Per ora il suo vero problema non sono le partite contro Jannik Sinner, nel corso delle quali mostra un tennis irresistibile, ma tutte le altre. Carlos Alcaraz esce ai quarti del torneo di Doha e mostra tutti i suoi limiti di grandissimo campione con numeri eccezionali ma con una seria difficoltà a dare continuità al proprio gioco. Il murciano, talento puro e pallettate violentissime, si è arreso dopo poco più di due ore al ceco Jiri Lehecka sulla veloce superficie del torneo emiratino: 3-6, 6-3, 4-6 il punteggio finale. Una gara di "alti e bassi" come ha sintetizzato lo stesso Lehecka nella tradizionale intervista di fine partita.

Si ferma ai quarti anche la corsa di Matteo Berrettini. Il romano si è dovuto arrendere a Jack Draper dopo una partita che ha giocato benissimo nei primi due set. L'italiano, sotto gli occhi di un tifoso d'eccezione come Valentino Rossi, esce comunque a testa alta; 4-6 6-4 6-3 il risultato finale.