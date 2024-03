TENNIS Alcaraz ferma Sinner ad Indian Wells Lo spagnolo si impone 1-6 6-3 6-1

La striscia magica si ferma a 19. Jannik Sinner si arrende a Carlos Alcaraz nella semifinale infinita di Indian Wells. C'è stato un po' di tutto dentro il match tra il numero 2 e numero 3 del mondo: la pioggia, la grande partenza e anche il sorpasso virtuale in classifica perché in caso di vittoria l'altoatesino avrebbe superato lo spagnolo nel ranking mondiale. Sinner non c'è andato molto lontano, anzi. E' partito a tutta, e dopo l'interruzione dovuta al meteo ha letteralmente preso a pallate l'avversario. 6-1, praticamente ingiocabile. Match intenso come logico che sia capace di girare attorno ad ogni spigolatura. Cala Sinner al servizio, e soprattutto cala il dritto dell'italiano. Alcaraz si avventa sulla preda e pareggia il conto dei set. Aggressivo lo spagnolo, che mette pressione ad un Sinner incapace di trovare i colpi migliori e di uscire dalla morsa. Alcaraz raggiunge così la seconda finale consecutiva ad Indian Wells e difende la seconda posizione posizione. Il duello prosegue e potrebbe rinnovarsi già la prossima settimana a Miami sempre che Sinner non decida di rinunciare per dare tregua al gomito rinviando così l'assalto alla terra di Montecarlo.

