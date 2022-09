Alcaraz ha ricevuto le congratulazioni di Re Felipe VI di Spagna

Lo spagnolo Carlos Alcaraz è salito in cima alla classifica ATP grazie alla sua prima vittoria in un torneo del Grande Slam, negli US Open, vinti battendo in finale il norvegese Casper Ruud. Con lo US Open in tasca arriva anche un ulteriore incoronazione, quella del Re di Spagna Felipe VI che lo ha ricevuto nel Palazzo Reale di Zarzuela per congratularsi della vittoria dello Slam americano. Con Alcaraz anche altri due tennisti, il giovane prodigio spagnolo Martin Landaluce, vincitore dello US Open Junior, e Martin De la Puente, vincitore del doppio in sedia a rotelle. Non è il primo incontro tra Alcaraz e il re di Spagna, che si era già congratulato col giovane fenomeno in occasione della vittoria contro Nadal a Madrid, torneo poi vinto da Alcaraz in finale contro Alexander Zverev. Il numero uno del mondo ha commentato così su Twitter (in spagnolo) l’evento. “È stato un enorme privilegio essere ricevuto questa mattina da Sua Maestà il Re Felipe VI al Palacio de la Zarzuela. Grazie mille per il supporto!“.