TENNIS Alcaraz n.1 a 19 anni: il "predestinato" è in cima al mondo Dopo lo storico successo agli US Open è rientrato in Spagna Carlos Alcaraz, il n.1 al mondo più giovane di sempre.

Alcaraz n.1 a 19 anni: il "predestinato" è in cima al mondo.

Il 5 maggio 2003 la Spagna “tennistica” non poteva sapere che, a Murcia, sarebbe nato il degno erede di Rafa Nadal e una delle stelle più luminose del tennis mondiale. 19 anni, 4 mesi e 6 giorni dopo tutti se ne sono accorti: Carlos Alcaraz è diventato il n.1 al mondo più giovane di sempre. Tutto questo grazie allo straordinario successo ottenuto all'US Open, in finale contro Casper Ruud. Il primo Slam della carriera per lo spagnolo coincide con il primato nel ranking ATP.

Alcaraz è un fenomeno come raramente si è visto nella storia del tennis, soprattutto per i record di precocità raggiunti. Il baby-prodigio poco più di un anno fa era fuori dai top 100 e giocava i challenger, da ieri è in vetta al mondo. Il murciano ha scalzato, in questa speciale classifica di gioventù, Lleyton Hewitt che - 21 anni fa – diventò numero 1 a 20 anni e 8 mesi. Mostri sacri come Djokovic, Federer e lo stesso Nadal sono addirittura fuori dai primi 9. Alcaraz, che è sulle loro orme, per il momento resta con i piedi per terra.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: