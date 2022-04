TENNIS Alcaraz Re di Miami: primo Masters 1000 per il baby-prodigio spagnolo Il giovane talento spagnolo - classe 2003 - conquista il primo Masters 1000 in carriera battendo Ruud in due set: 7-5 6-4. "Carlitos" Alcaraz scavalca Sinner e diventa il n.11 del ranking ATP.

Per il post Rafa Nadal – che, nonostante l'età, continua ancora a fare la differenza – la Spagna del tennis ha già trovato il suo erede. Carlos Alcaraz ha tutto: talento, solidità fisica e mentale, completezza tecnica. Tutto questo a soli 18 anni: si, perché la carta d'identità dello spagnolo nato a El Palmar, a Murcia, recita 5 maggio 2003. La strada verso l'olimpo del tennis, per Alcaraz, sembra già tracciata. E intanto Carlitos ha già conquistato il primo Masters 1000 in carriera, a Miami contro Casper Ruud. Anche il norvegese, ora n.7 del ranking ATP, era all'esordio in una finale così importante. Ma nulla ha potuto contro l'iberico, nonostante una buona partenza.

Nel primo set, infatti, Ruud si porta prima 3-0 e poi 4-1. Da qui parte la rimonta di Alcaraz – con delle vere e proprie magie da regalare al pubblico in Florida - fino al 7-5 finale. Il secondo parziale vede il teenager spagnolo partire meglio, Ruud prova a recuperare ma è anche costretto a chiamare l'intervento del fisioterapista per un fastidio all'anca sinistra. A questo punto, i primi break fanno la differenza e Alcaraz chiude 6-4. Vittoria in due set e Carlos scavalca Sinner in classifica, piazzandosi all'11° posto nel ranking. Per l'entrata in top 10 è solo questione di tempo, per diventare il numero uno – se queste sono le premesse – pure.

