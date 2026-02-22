Alcaraz sempre più numero 1

Sono adesso 350 i punti di vantaggio di Carlitos sul rivale Jannik, un distacco che permette ad Alcaraz di poter mantenere il primato almeno fino all'inizio della stagione sulla terra. Dopo la vittoria di Doha Alcaraz è salito a 13550. Successo netto su Arthur Fils, due sett 6-2, 6-1 in 51 minuti, tutto fin troppo facile per il fuoriclasse spagnolo contro il francese. Un dominio totale e per Fils non c'è stato nulla da fare contro un avversario da lui stesso definito inarrivabile. Per Alcaraz si tratta del secondo trionfo consecutivo dopo gli Australian Open e se teniamo in considerazione solo il cemento outdoor, il murciano ha una striscia di 30 vittorie consecutive. Poco da dire sulla finale di Doha con Alcaraz sempre in controllo e per Fils resta comunque la soddisfazione di essere arrivato all'atto finale.



