TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:56 Futsal, la Virtus vuole essere grande: big match vinto e allungo al 2° posto 11:55 Domagnano, 73enne investita sulla Superstrada: resta grave in Rianimazione 08:03 Sanremo 2026 al via, si accendono le luci dell’Ariston: in gara 30 Big
  1. Home
  2. News sport
  3. Altri Sport

Alcaraz sempre più numero 1

Sono adesso 350 i punti di vantaggio di Carlitos sul rivale Jannik, un distacco che permette ad Alcaraz di poter mantenere il primato almeno fino all'inizio della stagione sulla terra

22 feb 2026
Alcaraz sempre più numero 1

Sono adesso 350 i punti di vantaggio di Carlitos sul rivale Jannik, un distacco che permette ad Alcaraz di poter mantenere il primato almeno fino all'inizio della stagione sulla terra. Dopo la vittoria di Doha Alcaraz è salito a 13550. Successo netto su Arthur Fils, due sett 6-2, 6-1 in 51 minuti, tutto fin troppo facile per il fuoriclasse spagnolo contro il francese. Un dominio totale e per Fils non c'è stato nulla da fare contro un avversario da lui stesso definito inarrivabile. Per Alcaraz si tratta del secondo trionfo consecutivo dopo gli Australian Open e se teniamo in considerazione solo il cemento outdoor, il murciano ha una striscia di 30 vittorie consecutive. Poco da dire sulla finale di Doha con Alcaraz sempre in controllo e per Fils resta comunque la soddisfazione di essere arrivato all'atto finale.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Altri Sport