Alcaraz sorprende Djokovic in Pre Season.

Può essere un anteprima di una qualsiasi finale dell'anno che verrà e comunque tra Alcaraz e Djokovic non è mai una cosa trascurabile. Anche se l'esibizione di Ryiadh non distribuisce punti ed è essenzialmente buona per preparare l'Australian Open. Nella capitale saudita vince lo spagnolo, lo fa in tre set e in rimonta per 4-6 6-4 6-4. Vince Alcaraz con l'endorsment di un Djokovic che quasi prepara il passaggio di consegna e dice dell'avversario: "Un talento umile e grande lavoratore, sarà uno dei leader per i prossimi 15 anni". Sul campo l'atmosfera è rilassata, spettacolo e pochi tatticismi. i protagonisti provano i colpi, li tirano senza pensieri, sono in fase di rifinitura di una preparazione invernale da sempre considerata la base per una buona stagione a venire. E da ora in poi si farà sul serio.

Per Djokovic infatti questa è stata l'ultima partita di Pre Season prima del viaggio in Australia e del debutto nella United Cup. Ancora un'esibizione per Alcaraz, invece, che sfiderà il connazionale Bautista Agut nella prima edizione della Coppa Alcaraz a Murcia. Poi anche per lui l'Australia.

