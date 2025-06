TENNIS Alcaraz trionfa al Queen's, Vondrousova a Berlino Lehecka e Wang battuti in tre set.

Terra o erba cambia poco, dove passa Carlos Alcaraz non c'è n'è per nessuno. Il successo in tre set su Jiri Lehecka gli vale la conquista del Queen's, il terzo trofeo in fila messo in bacheca dopo Roma e Roland Garros. Un ottimo rodaggio in vista di Wimbledon, dove si è imposto nelle ultime due edizioni. Alcaraz parte deciso al servizio – appena 5 punti persi nei turni di battuta – mentre Lehecka gioca solo il 50% di prime palle e commette 16 errori. Eppure, i primi due set sono tirati. In quello d'apertura, nel decimo gioco il ceco si trova avanti 0-30, lì però il n°2 del ranking piazza un parziale di 12-3 e fa sua la posta per 7-5. Nella partita seguente Lehecka alza il livello di intensità, la porta al tie break e, sul 5 pari, trova lo strappo che vale 6-7 e patta. Si va al terzo, qui però non c'è troppa storia: Alcaraz breakka al quarto gioco, difende i suoi turni di servizio e all'ottavo replica, chiudendola in 6-2 e aggiudicandosi il torneo.

Cechia vincente invece all'Open di Berlino, dove Marketa Vondrousova si impone, sempre in tre set, contro Wang Xinyu, partita dalle qualificazioni e alla prima finale di un torneo del circuito maggiore. È il terzo titolo in bacheca per la campionessa di Wimbledon 2023, che con questa vittoria scala di oltre 90 posizioni nel ranking, piazzandosi al n°73. Il primo set è una battaglia: Wang strappa un servizio partendo dal 40-0 per Vondrousova, che però nel 10° gioco le restituisce il favore e la porta al tie break. Nel quale si va a oltranza, finché, alla terza palla set, la ceca ottiene il 12-10 del 7-6. Altra partita e qui sono subito break di Vondrousova e controbreak Wang (anche qui recuperando un 40-0), la cinese comunque sembra averne di più e nel 10° trova il definitivo strappo del 6-4. Terzo set e, come al Queen's, non c'è troppa storia: Vondrousova prende il largo andando subito sul 5-1 e alla prima occasione chiude la partita col dritto in angolo del 6-2. Un messaggio alle naviganti: nonostante le difficoltà mostrate nell'ultimo periodo – fino a Berlino aveva vinto appena 5 partite nel 2025 – a Wimbledon sarà da tenere d'occhio anche lei.

