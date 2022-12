BASEBALL Alessandro Maestri è il nuovo direttore tecnico del Rimini

Alessandro Maestri è il nuovo direttore tecnico del Rimini.

Alessandro Maestri è il nuovo direttore tecnico del Rimini. La società romagnola che ha presentato domanda di ripescaggio in serie A, ha deciso di affidare le redini del nuovo progetto sportivo all'ex lanciatore del San Marino che è già al lavoro per definire lo staff tecnico e il roster della squadra.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: