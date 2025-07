TENNIS Alexander Bublik trionfa a Gstaad, Darderi a Bastad

Alexander Bublik conquista il torneo di Gstaad, torneo Atp 250. Sulla terra rossa il tennista kazako supera Juan Manuel Cerundolo con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3 in 2 ore e 9 minuti. L'argentino lo scorso anno si era fermato nei quarti di finale al San Marino Open. Per Bublik è arrivato il sesto titolo in carriera, il secondo del 2025 dopo la vittoria ad Halle, quando aveva battuto a sorpresa Sinner al primo turno.

Luciano Darderi supera l'olandese De Jong in tre set ( 6-4, 3-6, 6-3 in 2h07') e conquista in Svezia il titolo all'Atp 250 di Bastad. Per l'italoargentino è il terzo successo in carriera nel circuito maggiore e da lunedì tornerà in top 50.



