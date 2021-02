VOLLEY DONNE Alla Delta Despar il recupero con Casalmaggiore

L'ultimo successo datato più di due mesi fa prima del lungo stop per Covid. E rieccola la Delta Despar Trentino tornare alla vita e alla vittoria. Succede nel recupero della seconda di ritorno quando le padroni di casa sono state capaci di rimontare due volte e di imporsi sulla VBC Casalmaggiore. Un risultato importante per la classifica delle ragazze di Bertini che staccano così la zona retrocessione. A trascinare le compagne una grandissima Vittoria Piani, MVP per distacco con ben 27 punti: per le trentine unica nota stonata l'infortunio di Fondriest. Partenza sprint per Casalmaggiore che vola subito 1-7 e controlla agevolmente il parziale vinto 16-25. La risposta della Delta Despar Trentino arriva nel secondo set a suon di muri con Furlan e D’Odorico. Partita equilibrata decisa 25-23 da un grande attacco di Piani. Il terzo set assomiglia al primo. Forse appagate, forse stanche la trentine rallentano e le ospite scappano 6-17 e poi conducono senza affanni fino al 12-25. Sul punto di mollare, si rivede la Delta Despar dei momenti migliori. Piani e Marinho giocano una frazione perfetta vinta 25-19. Si decide tutto al quinto. Combattuto fino all'8-7 e poi indirizzato dalla maggior fame delle padroni di casa. Qualche rischio, qualche palla forzata. Premiata dal 15-10 in un tie break che ha finito con esaltare lo spirito combattivo di una Delta Despar di nuovo vincente.

