Alla Nuova Zelanda la Coppa del Mondo Virtuale.

Durante il Lockdown si è definitivamente affermata la versione elettronica delle varie discipline sportive. Anche il Rugby ha giocato la sua prima Coppa del Mondo Virtuale, Coppa del Mondo conquistata dalla Nuova Zelanda. Nella finalissima, gli All Blacks hanno superato i rivali del Sudafrica col punteggio di 18-12. In semifinale la Nuova Zelanda aveva battuto per 10-7 l'Irlanda, il Sudafrica si era imposto per 19-7 sull'Inghilterra.



