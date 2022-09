CICLISMO Alla Vuelta si rivede Carapaz

Si rivede Richard Carapaz che attacca a 2 km dall'arrivo e vince la dodicesima tappa della Vuelta, quella con arrivo in salita a Penas Blanca. L'equadoriano, campione olimpico in carica, ha staccato i compagni di fuga precedendo sul traguarda per 9 secondi l'olandese Kelderman e per 24 lo spagnolo Soler. Decimo posto per Matteo Fabbro, migliore degli italiani. La maglia rossa resta saldamente sulle spalle di Remco Evenepoel che guida con 2'41 su Roglic e 3'03 su Mas. La Vuelta prevede oggi una giornata poco impegnativa: tredicesima tappa con partenza da Ronda ed arrivo a Montilla,168 km in Andalusia.

