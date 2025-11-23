Alle Finals anche i campioni del mondo Francesco Totti, Luca Toni, Marco Materazzi

Si avvicinano le Finals dell’EA7 World Legends Padel Tour, il circuito mondiale del padel riservato alle Legends del calcio, giunto alla seconda edizione. Il 29 e il 30 novembre, a Miami, verrà messo in palio il titolo più prestigioso: quello di coppia Campione del Mondo del World Legends Padel Tour.

“Sarà la miglior tappa mai vista e organizzata - dichiara Alessandro Moggi, presidente di WLPT – e per riuscirci il nostro è stato un investimento monstre, senza precedenti, sotto ogni punto di vista: economico, organizzativo, di tempo. Non abbiamo lasciato indietro nulla, ad ogni singolo e all’apparenza minimo dettaglio è stato dedicato il giusto tempo. Faccio un esempio: le ore totali di lavoro dedicate alla preparazione dell’evento sono state 1400, con 25 persone coinvolte, e stiamo parlando di professionisti di altissimo profilo nei rispettivi settori. Particolare attenzione è stata riservata alla scelta delle location: volevamo scegliere le migliori della città, e ci siamo riusciti”.

I campi di gara saranno quelli dell’Ultra Padel Club, mentre la serata del Gala Dinner Awards, durante la quale verranno incoronati i vincitori, sarà ospitata dal Faena Theater, sull’iconica Collins Avenue, location ispirata ai grandi teatri lirici europei e al fascino della vecchia Hollywood. Alle Finals di Miami parteciperanno, fra gli altri, un Pallone d’Oro – Andriy Shevchenko, attualmente presidente della federcalcio ucraina – e cinque Campioni del Mondo: Francesco Totti, Luca Toni, Marco Materazzi, Vincent Candela e Fernando Llorente. Al via anche Bobo Vieri, oltre a German Denis, Diego Perotti, Xabi Prieto, Thomas Locatelli e Luca Ceccarelli.

“Il World Legends Padel Tour è un orgoglio tutto nostro – sono ancora parole di Alessandro Moggi -. Nel 2025 il tour ha toccato città di primissimo livello come Londra, Parigi, Madrid, Roma, Amsterdam, Istanbul e New York. La due giorni in Florida rappresenterà la classica ciliegina sulla torta. Abbiamo un’idea di massima, intorno alla quale ruota la nostra organizzazione: i giocatori devono essere sempre al centro di tutto. Il World Legends Padel Tour, per ciascuno di loro, rappresenta un evento unico nel panorama mondiale, e lo dimostra anche la diffusa copertura mediatica che ci ha accompagnato durante l’intero percorso, con media provenienti da 22 diversi Paesi”.







