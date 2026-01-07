Allo sloveno Prevc l'Aquila d'Oro 2026

L'Aquila d'Oro va al più atteso. Lo sloveno Domen Prevc vince l'edizione numero 74 del Trofeo "Quattro Trampolini", un affare di famiglia visto che esattamente 10 anni fa lo stesso trofeo fu alzato dal fratello maggiore, Peter. Il 26enne di Kanj ha messo le cose in chiaro fin dalla prima prova, quella disputata sul trampolino di Oberstdorf e dominata con due salti di altissimo livello. Un debutto che ha fatto si che lo sloveno potesse poi controllare dall'alto tutta la manifestazione. E dopo la vittoria di Garmisch, arrivata più o meno con gli stessi presupposti, Prevc ha pensato a pieno titolo anche alla possibilità "grande slam". Rimasta sulla carta per un secondo posto nella terza prova, quella di Innsbruck, vinta per solo mezzo punto dal giapponese Nikaido. L'ampio margine accumulato, comunque, ha permesso al croato di non prendere alcun tipo di rischio a Bischofshofen. Vittoria di tappa all'austriaco Tschofening davanti appunto a Prevc e Kobayashi. Istituito nel 1952 il torneo dei Quattro Trampolini è il più prestigioso nelle stagione del Salto con gli Sci. Viene assegnato al saltatore che totalizza il punteggio complessivo più alto sui quattro eventi. Al contrario del sistema di punteggio della Coppa del mondo, per determinare il vincitore vengono sommati i punti di ogni singolo salto di gara. Con la nascita della Coppa del mondo di salto con gli sci, a partire dalla stagione 1979-1980 le singole gare che compongono la tournée sono valide anche ai fini della classifica di Coppa del Mondo.







