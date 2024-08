PARIGI 2024 Altra colica renale per Tamberi: "È tutto finito" Scenderà comunque in pedana per la finale, ma - scrive - "non so davvero come farò in queste condizioni a saltare..."

Altra colica renale per Tamberi: "È tutto finito".

Non c'è pace per Gianmarco Tamberi. Dopo la colica renale che aveva ritardato la sua partenza per Parigi, l'azzurro si era qualificato comunque per la finale di salto in alto con l'auspicio che la sua condizione fisica migliorasse. Così non è stato, come annunciato da lui stesso: "Questa notte alle 5 mi sono svegliato a causa di quello stesso dolore lancinante di qualche giorno fa. Un'altra colica renale. Sono passate 5 ore e ancora il male non passa. Sono riuscito a battere il destino una volta dopo quell'infortunio nel 2016, questa volta purtroppo penso proprio che abbia vinto lui".

Tamberi scenderà comunque in pedana per la finale: "Sono senza parole, mi dispiace davvero da morire. Scenderò in pedana comunque questa sera? Si, ma non so davvero come farò in queste condizioni a saltare...". La finale è in programma alle 19, insieme a lui ci sarà anche l'altro italiano Stefano Sottile.

