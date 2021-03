PARIGI NIZZA Altra volata di Bennet, Roglic tiene la maglia

Sam Bennet raddoppia e dopo la prima si prende anche la quinta tappa della Parigi Nizza. Gran volata dell'irlandese lanciato alla perfezione dal grande lavoro della Deceuninck QuickStep. Uno sprint di misura e potente che non da mai l'impressione ai rivali di potersela davvero giocare. Dietro di lui, secondo, un ritrovato Bouhanni che pare essersi lasciato alle spalle i problemi della passata stagione e Ackerman sempre pericoloso. Dopo due volate in tono minore si rivede anche Giacomo Nizzolo, buon quinto in attesa della condizione migliore. La classifica generale non subisce scossoni e nemmeno significativi rimpasti. Lo sloveno Roglic conserva la maglia gialla al termine di una giornata decisa allo sprint grazie anche al forte vento contrario che il gruppo ha dovuto affrontare fin dai primi chilometri e che ha sconsigliato azioni solitarie o fughe che avrebbero avuto pochissime possibilità di successo. Unico brivido a 35 chilometri dal traguardo la scivolata di Primoz Roglic e Martin. Domani 202, 5 chilometri molto impegnativi con ben cinque gran premi della montagna e arrivo in salita.

