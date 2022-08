Altro sprint vincente per Scott McGill per lo statunitense seconda vittoria di tappa

Scott McGill ha vinto la sesta tappa del Giro del Portogallo. Lo statunitense si è distinto sul traguardo di Maia andando ad anticipare nettamente in volata i padroni di casa João Matias e Antonio Carvalho al termine dei 159,9 chilometri, da Agueda a Maia. Dal gruppo si staccano in 7 quando mancano ancora 89 chilometri al termine. La fuga convincente e duratura viene disinnescata a pochi chilometri dal traguardo. Il guizzo finale è dello statunitense McGill imprendibile nello sprint che si aggiudica la seconda vittoria di tappa. Nessun problema per Federico Figuereido che rimane in testa alla classifica generale quando ormai abbiamo superato la metà delle dieci tappe in programma. Si tratta del secondo successo in questa edizione per il velocista classe 1998 che si era già imposto al termine della prima tappa in linea.