TENNIS Amburgo: primo titolo per Lorenzo Musetti

Amburgo: primo titolo per Lorenzo Musetti.

Primo titolo per Lorenzo Musetti che ad Amburgo vince in tre set con Carlos Alcaraz, 6-4, 6-7, 6-4 il punteggio finale in favore dell'azzurro.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: